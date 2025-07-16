ЕС предостерег Сербию из-за беспрецедентных совместных учений с Китаем

В Европейском Союзе призвали Сербию как страну-кандидата на членство придерживаться общей внешней политики, комментируя ее будущие совместные военные учения с Китаем.

Об этом спикер Еврокомиссии сказал в комментарии балканской службе "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

На этой неделе Министерство обороны Китая объявило о совместных учениях специальных подразделений китайской и сербской армий "Миротворец-2025", которые состоятся в провинции Хэбэй на севере КНР во второй половине июля.

Таким образом, Сербия стала единственной страной-кандидатом на членство в Европейском Союзе, которая проводит совместные военные учения с Китаем.

В комментарии "Радио Свобода" представитель Еврокомиссии напомнил, что Брюссель неоднократно выражал оговорки в отношении политики Белграда в отношении Пекина и Москвы.

"Сербия должна воздержаться от действий и заявлений, противоречащих позиции ЕС в сфере внешней политики", – сказал он.

Представитель добавил, что ЕС хочет рассчитывать на Сербию как надежного европейского партнера, разделяющего общие принципы, ценности и безопасность, "и нам нужно, чтобы Сербия убедила нас в своем стратегическом курсе".

В последние годы Сербия и Китай укрепляют экономические и политические отношения, символом чего стал визит китайского лидера Си Цзиньпина в Белград в мае 2024 года.

Сербия также активно закупает китайское оружие, в частности дроны и зенитные системы, а по итогам 2024 года Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером Сербии по объему импорта.