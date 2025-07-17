Глава МИД Латвии призывает Трампа не ждать 50 дней и немедленно наложить санкции на Россию

Президент США Дональд Трамп не должен ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России.

Об этом заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Браже приветствовала понедельничное заявление Трампа о том, что США отправят Украине оружие, за которое будут платить европейские союзники, и что Вашингтон введет вторичные тарифы до 100% на страны, которые до сих пор торгуют с Россией, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Но Россия все еще сохраняет способность продолжать войну "некоторое время", предупредила она, заявив, что Запад должен немедленно усилить давление на Москву, чтобы попытаться заставить ее сесть за стол переговоров. Неотложное введение санкций может стать одним из способов сделать это.

Она заявила, что нет смысла давать правителю России Владимиру Путину больше времени, когда российские войска продолжают нападать.

"Это должно быть раньше", – сказала Браже о санкциях.

США и их союзники должны убедиться, что "Россия понимает, что с каждым днем ей будет не лучше, а хуже", сказала она.

"Мы уже видим, что с российской экономикой дела идут не очень хорошо", – добавила министр.

Браже сказала, что санкции могут оказать реальное влияние на поле боя.

"Мы стремимся к давлению на Россию и ослаблению ее способности вести войну. Речь не о российском народе. Речь о российской боеспособности и том, что они делают на поле боя – все это нужно ослабить", – отметила она.

Она добавила, что оценки разведки в целом свидетельствуют о том, что Путин не заинтересован в прекращении войны.

"Разведданные и общая оценка были согласованы среди союзников, включая американцев, что нет никаких признаков того, что Путин хочет мира", – сказала она.

Трамп пришел к такому же выводу после того, как пытался держать дверь открытой для России, утверждает она.

"Это был вопрос времени, когда станет ясно, что Путин просто дурит всех и затягивает процесс", – сказала она.

Как сообщалось, Дональд Трамп не считает слишком долгими 50 дней, которые он дал России для согласования мира в Украине.

Также президент США выступил против ударов Украины по Москве, которые, по сообщениям СМИ, он обсуждал накануне с Владимиром Зеленским.