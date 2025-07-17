Білорусь відключила блок на суперечливій АЕС після сигналу тривоги

Другий з двох енергоблоків єдиної атомної електростанції Білорусі був відключений від мережі після сигналу тривоги, що вказує на відхилення в системі охолодження в неядерній частині.

Про це повідомило Міненерго Білорусі ввечері 16 липня, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві запевнили, що ситуація є штатною.

"16 липня 2025 року другий енергоблок БілАЕС дією персоналу відключений від мережі. Причиною стало спрацювання сигналізації про відхилення в роботі системи охолодження генератора – неядерної частини блоку", – йдеться у повідомленні міністерства.

"Ситуація штатна і не становить загрози безпечній експлуатації станції. Радіаційний фон на АЕС і в зоні спостереження не змінювався. Електропостачання споживачів не порушувалося", – запевнили в Міненерго Білорусі.

Наразі на другому енергоблоці проводяться необхідні діагностичні заходи для подальшого відновлення роботи електротехнічного обладнання.

Електростанція в місті Островець, розташованому на заході Гродненської області, розташована за 15 км від кордону з Литвою і піддавалася критиці через проблеми з безпекою, в першу чергу з боку сусідніх країн і міжнародних організацій.

Другий енергоблок станції був підключений до білоруської енергосистеми у 2023 році. Перший блок був запущений у 2020 році. Однак його експлуатація була перервана через проблеми з технічним обслуговуванням. Станція була побудована російською державною компанією "Росатом" і фінансувалася Москвою.

Ще у 2017 році литовський Сейм законодавчо закріпив, що Білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей. Три країни Балтії зрештою домовились бойкотувати електроенергію з БілАЕС.