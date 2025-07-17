Беларусь отключила блок на спорной АЭС после сигнала тревоги

Второй из двух энергоблоков единственной атомной электростанции Беларуси был отключен от сети после сигнала тревоги, указывающего на отклонения в системе охлаждения в неядерной части.

Об этом сообщило Минэнерго Беларуси вечером 16 июля, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве заверили, что ситуация является штатной.

"16 июля 2025 года второй энергоблок БелАЭС действием персонала отключен от сети. Причиной стало срабатывание сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора – неядерной части блока", – говорится в сообщении министерства.

"Ситуация штатная и не представляет угрозы безопасной эксплуатации станции. Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения не менялся. Электроснабжение потребителей не нарушалось", – заверили в Минэнерго Беларуси.

Сейчас на втором энергоблоке проводятся необходимые диагностические мероприятия для дальнейшего восстановления работы электротехнического оборудования.

Электростанция в городе Островец, расположенном на западе Гродненской области, находится в 15 км от границы с Литвой и подвергалась критике из-за проблем с безопасностью, в первую очередь со стороны соседних стран и международных организаций.

Второй энергоблок станции был подключен к белорусской энергосистеме в 2023 году. Первый блок был запущен в 2020 году. Однако его эксплуатация была прервана из-за проблем с техническим обслуживанием. Станция была построена российской государственной компанией "Росатом" и финансировалась Москвой.

Еще в 2017 году литовский Сейм законодательно закрепил, что Белорусская АЭС является опасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Три страны Балтии в конце концов договорились бойкотировать электроэнергию с БелАЭС.