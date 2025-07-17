У Румунії відхилили скаргу президента на закон про покарання за мову ворожнечі

Верховний суд Румунії у четвер відхилив скаргу президента Нікушора Дана на ухвалений парламентом закон, який посилює покарання за антисемітизм і мову ворожнечі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Румунський парламент у червні схвалив зміни до законодавства, які забороняють вшановувати фашистських лідерів і запроваджують тюремне ув'язнення за пропаганду антисемітизму та ксенофобії в соцмережах.

Законопроект також збільшує терміни ув'язнення за створення расистських організацій або членство в них.

У своїй скарзі до Верховного суду Дан стверджував, що оновлений закон не дає чіткого визначення фашистів, що може призвести до довільного тлумачення закону суддями.

Суд, однак, одностайно відхилив заперечення румунського президента.

Нагадаємо, у Румунії нині судять антизахідного політика Келіна Джорджеску, який минулого року балотувався в президенти, за прославлення нацизму та антисемітизму.

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