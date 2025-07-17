В Румынии отклонили жалобу президента на закон о наказании за язык вражды
Верховный суд Румынии в четверг отклонил жалобу президента Никушора Дана на принятый парламентом закон, который ужесточает наказание за антисемитизм и язык вражды.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Румынский парламент в июне одобрил изменения в законодательство, которые запрещают почитать фашистских лидеров и вводят тюремное заключение за пропаганду антисемитизма и ксенофобии в соцсетях.
Законопроект также увеличивает сроки заключения за создание расистских организаций или членство в них.
В своей жалобе в Верховный суд Дан утверждал, что обновленный закон не дает четкого определения фашистов, что может привести к произвольному толкованию закона судьями.
Суд, однако, единогласно отклонил возражения румынского президента.
Напомним, в Румынии сейчас судят антизападного политика Келина Джорджеску, который в прошлом году баллотировался в президенты, за прославление нацизма и антисемитизма.
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