В Румынии отклонили жалобу президента на закон о наказании за язык вражды

Верховный суд Румынии в четверг отклонил жалобу президента Никушора Дана на принятый парламентом закон, который ужесточает наказание за антисемитизм и язык вражды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Румынский парламент в июне одобрил изменения в законодательство, которые запрещают почитать фашистских лидеров и вводят тюремное заключение за пропаганду антисемитизма и ксенофобии в соцсетях.

Законопроект также увеличивает сроки заключения за создание расистских организаций или членство в них.

В своей жалобе в Верховный суд Дан утверждал, что обновленный закон не дает четкого определения фашистов, что может привести к произвольному толкованию закона судьями.

Суд, однако, единогласно отклонил возражения румынского президента.

Напомним, в Румынии сейчас судят антизападного политика Келина Джорджеску, который в прошлом году баллотировался в президенты, за прославление нацизма и антисемитизма.

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