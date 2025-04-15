Президентка Молдови обговорила з Рютте співпрацю країни з НАТО

Президентка Молдова Майя Санду 15 квітня зустрілася в Кишиневі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який перебував в країні транзитом.

Про це повідомили в офісі президентки Молдови, пише "Європейська правда".

Переговори Санду та Рютте були зосереджені на розвитку безпеки в регіоні, зусиллях з відновлення миру та співпраці між Молдовою і НАТО на основі нової програми партнерства, прийнятої урядом у січні 2025 року.

Молдова співпрацює з НАТО в рамках програми "Партнерство заради миру" вже понад 30 років.

Підтримка Альянсу допомогла Молдові зміцнити свою спроможність запобігати кризам і реагувати на них, модернізувати інститути сектору безпеки і оборони, а також захистити свій інформаційний і кіберпростір, зазначили в офісі президентки Молдови.

Нагадаємо, Рютте 15 квітня відвідав Одесу, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

В Одесі Рютте висловив підтримку прагненню президента США Трампа до миру в Україні попри, за його словами, "непрості переговори" з Україною і Росією.