В шведском Мальме за вечер и ночь произошли три взрыва в жилых домах

В шведском городе Мальме вечером в четверг и в ночь на пятницу произошло три взрыва в жилых домах.

Об этом сообщает SVT по материалам местных СМИ, пишет "Европейская правда".

Вечером в четверг в одном из многоквартирных домов района Мальме Русенгорд произошел взрыв ручной гранаты. Задержанных в связи с инцидентом пока нет, о пострадавших не сообщается.

После того около 2:40 полиция получила звонки о мощном взрыве в частном доме в районе Вирентофта, который разбудил весь квартал. Взрывная волна разбила стекла в близлежащих домах, но обошлось без пострадавших. В доме, где произошел взрыв, никого не было.

Инцидент расследуют по статьям о создании опасности для общественности и нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами. Задержанных в связи с происшествием еще нет.

Наконец рано утром в районе Бункефлостранд что-то взорвалось в квартире многоквартирного дома, взрывом повредило балконы соседних квартир. Пострадавших нет, обстоятельства инцидента уточняются.

Пока неизвестно, связаны ли три события как-то между собой.

"Взрывные" инциденты в жилых кварталах крупных городов Швеции стали довольно частыми событиями в последние годы. Инциденты связывают с борьбой конкурирующих бандитских группировок. На фоне этих событий собирали заседания Совета нацбезопасности.

Также Швеция и Дания усилили сотрудничество правоохранительных органов в связи с нарастающей проблемой вербовки шведских подростков криминальными группировками для различных "заданий" в Копенгагене. Регулярно появляются новости об арестах юных парней и девушек, которые таким образом готовили или уже совершили серьезные преступления.