Стефанішина підтвердила, що ЄС готувався відкрити перемовини про вступ з Україною 18 липня

Ольга Стефанішина, яка до 17 липня обіймала посаду віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, підтвердила, що на 18 липня готувалося відкриття першого кластера перемовин про вступ України в ЄС.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

Стефанішина підтвердила, що в уряді в останні дні активно працювали над тим, щоб у п'ятницю, 18 липня, було ухвалене рішення про відкриття переговорів за першим кластером.

"Ми максимально працювали над тим, щоб у п'ятницю, 18 липня, це рішення (про відкриття переговорів за першим кластером. – ЄП) відбулося. Ми працювали з кабінетами керівників Європейського Союзу, з Єврокомісією, з міністрами країн ЄС. Над цим працювали не тільки я, а й Андрій Сибіга і Андрій Єрмак", – розповіла вона.

За її словами, в української сторони було розуміння, що це рішення може бути ухвалене.

"Ми доклали максимально зусиль, яких можна було докласти. Зробили все можливе. Але зрештою для нас стало зрозуміло, що цього рішення не буде. Очевидно, забракло якогось ключового політичного елементу всередині Європейського Союзу", – зазначила Стефанішина.

За словами політикині, відсутність передбачуваності у процесі відкриття кластерів стало підставою вважати, що на цьому етапі її робота у США буде потрібніша Україні.

"Все сталося так через те, що європейські інституції показали, що наразі вони не готові мобілізувати зусилля і ухвалити рішення про відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС", – розповіла колишня віцепрем'єрка.

"Ця історія, думаю, посприяла тому, що президент остаточно ухвалив рішення, що за умов, коли немає цього політичного елемента всередині ЄС, варто переспрямувати мої зусилля на напрямок США", – пояснила Стефанішина.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США. Очікується, що Стефанішина повинна обійняти посаду посла України в Вашингтоні.

Варто зазначити, що в Єврокомісії нещодавно заявляли, що практичні переговори про вступ України до ЄС почнуться до кінця року за всіма кластерами.

А Данія на початку головування у Раді ЄС пообіцяла максимальний тиск на Угорщину для розблокування запуску переговорів з Україною.