Стефанишина подтвердила, что ЕС готовился открыть переговоры о вступлении с Украиной 18 июля

Ольга Стефанишина, которая до 17 июля занимала должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, подтвердила, что на 18 июля готовилось открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Стефанишина подтвердила, что в правительстве в последние дни активно работали над тем, чтобы в пятницу, 18 июля, было принято решение об открытии переговоров по первому кластеру.

"Мы максимально работали над тем, чтобы в пятницу, 18 июля, это решение (об открытии переговоров по первому кластеру. – ЕП) состоялось. Мы работали с кабинетами руководителей Европейского Союза, с Еврокомиссией, с министрами стран ЕС. Над этим работали не только я, но и Андрей Сибига и Андрей Ермак", – рассказала она.

По ее словам, у украинской стороны было понимание, что это решение может быть принято.

"Мы приложили максимально усилий, которые можно было приложить. Сделали все возможное. Но в конце концов для нас стало понятно, что этого решения не будет. Очевидно, не хватило какого-то ключевого политического элемента внутри Европейского Союза", – отметила Стефанишина.

По словам Стефанишиной, отсутствие предсказуемости в процессе открытия кластеров стало основанием считать, что на этом этапе ее работа в США будет Украине нужнее.

"Все произошло так из-за того, что европейские институты показали, что сейчас они не готовы мобилизовать усилия и принять решение об открытии первого кластера переговоров о вступлении в ЕС", – рассказала бывшая вице-премьер.

"Эта история, думаю, способствовала тому, что президент окончательно принял решение, что в условиях, когда нет этого политического элемента внутри ЕС, стоит перенаправить мои усилия на направление США", – пояснила Стефанишина.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной спецуполномоченной главы государства по вопросам развития сотрудничества с США. Ожидается, что Стефанишина должна занять пост посла Украины в Вашингтоне.

Стоит отметить, что в Еврокомиссии недавно заявляли, что практические переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до конца года по всем кластерам.

А Дания в начале председательства в Совете ЕС пообещала максимальное давление на Венгрию для разблокирования запуска переговоров с Украиной.