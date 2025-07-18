Коли всі зрозуміли, що Україна стає частиною ЄС, пішли удари від країн-сусідів – Стефанішина

Ольга Стефанішина, яка до 17 липня обіймала посаду віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, вважає корисним досвід "входження в стратосферу" Євросоюзу, коли Україна почала отримувати удари від країн-сусідів.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

Стефанішина не вважає, що ситуація, пов'язана з Угорщиною, яка блокує євроінтеграцію України, – це щось, що "не вдалося".

"Для нас був дуже корисний досвід "входження в стратосферу" Євросоюзу, коли всі в ЄС врешті-решт зрозуміли: "О, то українці вже тут, вони реально стають частиною Європейського Союзу". Ось тоді ми почали отримувати найбільші удари саме від країн-сусідів", – зазначила вона.

"Це для нас було величезне розчарування і величезний біль. У нас війна, триває повномасштабне вторгнення – і тут починають виникати питання щодо торгівлі", – додала Стефанішина.

Вона уточнила, що йдеться не лише про Угорщину, а й інші країни-сусіди.

"Цей досвід став корисний, бо дозволив нам зрозуміти: найгірше, що ми можемо зробити, це ображатися або сваритися з сусідами. Тобто ми розуміємо, що політики приходять і йдуть, вибори починаються і завершуються, але відносини мають вибудовуватись, не зважаючи ні на що", – зазначила Стефанішина.

"У відносинах з Угорщиною, я впевнена, ми зробили дуже багато. Просто порядок денний – трошки інший", – додала Стефанішина.

Ольга Стефанішина також підтвердила, що на 18 липня готувалося відкриття першого кластера перемовин про вступ України в ЄС.

Вона також розповіла, що серед ключових завдань її роботи уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США буде втілення угоди про мінерали, а також організація механізму закупівлі американської зброї.