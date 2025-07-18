Ольга Стефанишина, которая до 17 июля занимала должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, считает полезным опыт "вхождения в стратосферу" Евросоюза, когда Украина начала получать удары от стран-соседей.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Стефанишина не считает, что ситуация, связанная с Венгрией, которая блокирует евроинтеграцию Украины, – это что-то, что "не удалось".

"Для нас был очень полезен опыт "вхождения в стратосферу" Евросоюза, когда все в ЕС в конце концов поняли: "О, так украинцы уже здесь, они реально становятся частью Европейского Союза". Вот тогда мы начали получать самые большие удары именно от стран-соседей", – отметила она.

"Это для нас было огромное разочарование и огромная боль. У нас война, продолжается полномасштабное вторжение – и здесь начинают возникать вопросы по торговле", – добавила Стефанишина.

Она уточнила, что речь идет не только о Венгрии, но и других странах-соседях.

"Этот опыт стал полезен, потому что позволил нам понять: худшее, что мы можем сделать, это обижаться или ссориться с соседями. То есть мы понимаем, что политики приходят и уходят, выборы начинаются и завершаются, но отношения должны выстраиваться, несмотря ни на что", – отметила Стефанишина.

"В отношениях с Венгрией, я уверена, мы сделали очень много. Просто повестка дня – немножко другая", – добавила Стефанишина.

Ольга Стефанишина также подтвердила, что на 18 июля готовилось открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Она также рассказала, что среди ключевых задач ее работы уполномоченной президента по вопросам развития сотрудничества с США будет воплощение соглашения о минералах, а также организация механизма закупки американского оружия.