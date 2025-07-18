ЄС остаточно схвалив один із "найжорстокіших" пакетів санкцій проти Росії

Європейський Союз остаточно схвалив один із "найжорсткіших" пакетів санкцій проти Росії, у який, зокрема, увійшло зниження цінової стелі на нафту.

Про це повідомила Рада ЄС, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 18 липня, Рада ЄС прийняла 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які вдарять по енергетичному, банківському та військовому секторах Росії, а також торгівлі з ЄС

Крім того, Рада ЄС доповнила цей пакет, погодивши додаткові заходи щодо Білорусі.

До санкційного пакета увійшли 55 осіб: 14 фізичних та 41 юридична. Відтепер загальна кількість осіб, включених до переліку, перевищила 2,5 тисячі.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас назвала цей санкційний пакет "одним із найжорсткіших" пакетів проти Росії.

"Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну. Послання чітке: Європа не відступить у своїй підтримці України. ЄС продовжуватиме посилювати тиск, доки Росія не припинить війну", – заявила вона.

Рада ЄС затвердила санкційний пакет невдовзі після того, як у п'ятницю вранці його погодили посли Євросоюзу. Це стало можливим, оскільки Словаччина та Мальта відмовилися від блокування.

До пакета увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Більше про передумови цих подій читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо між двох вогнів: чому Словаччина блокує санкції проти РФ і що хоче натомість.