Молдован, яких Санду позбавила громадянства, покарали за службу в силах РФ у Придністров’ї

В адміністрації президента Молдови деталізували, що причиною позбавлення громадянства п’яти осіб, про що повідомили раніше, стала служба у лавах російського контингенту в Придністров’ї.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У коментарі виданню речник президентки Маї Санду Ігор Захаров повідомив, що рішення про позбавлення громадянства Молдови п’яти осіб пов’язане з їхньою службою у лавах російських сил у Придністров’ї, які Молдова вимагає вивести.

"Процедуру позбавлення громадянства цих п’яти осіб ініціювало Агентство держпослуг на підставі звернення Служби інформації та безпеки. Під час перевірки з’ясувалось, що вони добровільно вступили до лав збройних сил іноземної держави – у російську військову частину, незаконно розміщену у придністровському регіоні Молдови", – пояснив він.

Нагадаємо, стало відомо, що президентка Молдови підписала указ про позбавлення громадянства п’яти осіб віком від 39 до 51 року у зв’язку з добровільною службою у лавах армії неназваної іноземної держави.



За даними Бюро реінтеграції Молдови, зараз у складі так званих Спільних миротворчих сил у Придністров’ї – 430 росіян. Ще близько 1500 входять до складу Оперативної групи російських військ.

Офіційний Кишинів послідовно вимагає від Росії вивести її контингент з Придністров’я і наголошує, що його перебування там незаконне.

Також парламент Молдови розглядає законопроєкт про громадянство, який може ускладнити отримання молдовського громадянства для жителів Придністров'я.

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що Росія може спровокувати ще більшу кризу в невизнаному Придністров'ї з метою дестабілізувати ситуацію у Молдові перед осінніми парламентськими виборами.