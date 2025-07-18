Молдован, которых Санду лишила гражданства, наказали за службу в силах РФ в Приднестровье

В администрации президента Молдовы детализировали, что причиной лишения гражданства пяти человек, о чем сообщили ранее, стала служба в рядах российского контингента в Приднестровье.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В комментарии изданию представитель президента Майи Санду Игорь Захаров сообщил, что решение о лишении гражданства Молдовы пяти человек связано с их службой в рядах российских сил в Приднестровье, которые Молдова требует вывести.

"Процедуру лишения гражданства этих пяти человек инициировало Агентство госуслуг на основании обращения Службы информации и безопасности. Во время проверки выяснилось, что они добровольно вступили в ряды вооруженных сил иностранного государства – в российскую воинскую часть, незаконно размещенную в приднестровском регионе Молдовы", – пояснил он.

Напомним, стало известно, что президент Молдовы подписала указ о лишении гражданства пяти человек в возрасте от 39 до 51 года в связи с добровольной службой в рядах армии неназванного иностранного государства.

По данным Бюро реинтеграции Молдовы, сейчас в составе так называемых Совместных миротворческих сил в Приднестровье – 430 россиян. Еще около 1500 входят в состав Оперативной группы российских войск.

Официальный Кишинев последовательно требует от России вывести ее контингент из Приднестровья и отмечает, что его пребывание там незаконно.

Также парламент Молдовы рассматривает законопроект о гражданстве, который может усложнить получение молдовского гражданства для жителей Приднестровья.

Президент Молдовы Майя Санду считает, что Россия может спровоцировать еще больший кризис в непризнанном Приднестровье с целью дестабилизировать ситуацию в Молдове перед осенними парламентскими выборами.