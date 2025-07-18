Стала відома дата нового "Рамштайну", буде присутній і глава Пентагону

Наступне засідання Контактної групи з оборони України відбудеться у понеділок, 21 липня, на ньому очікують у тому числі очільника Пентагону Піта Гегсета.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне оголошення з’явилось на сторінці Об’єднаної делегації Британії у НАТО.

У заяві зазначають, що 21 липня Британія та Німеччина співголовуватимуть на черговому засіданні Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

On Monday, the UK 🇬🇧 and Germany 🇩🇪 will host another meeting of the Ukraine Defence Contact Group #UDCG, joined by @SecGenNATO, SACEUR, and Secretary @PeteHegseth, alongside dozens of Allies and partners pic.twitter.com/ZM70p4HWFH – UK Joint Delegation to NATO (@UKNATO) July 17, 2025

Очікується участь у тому числі міністра оборони США Піта Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командувача сил НАТО у Європі Алексуса Гринкевича.

Це також буде перше засідання після змін в українському уряді і призначення на посаду міністра оборони Дениса Шмигаля замість Рустема Умєрова.

В анонсі дати не уточнили формат зустрічі, проте топгенерал Бундесверу Крістіан Фройдінг раніше казав, що її планують як онлайн-засідання.

Нагадаємо, у червні міністр оборони США вперше пропустив засідання "Рамштайну" – країну представляв посол при НАТО, також Гегсет пропустив засідання Ради Україна-НАТО (детально про ці події – у відеоблозі Підтримка Кремля чи "ігнор" України у НАТО?). Під час квітневої зустрічі формату "Рамштайн" в Брюсселі Гегсет брав участь онлайн.

Зазначимо, перед цим представники США вперше доєдналися до зустрічі так званої "коаліції рішучих".

14 липня, як відомо, президент США Дональд Трамп заявив про домовленість НАТО і США щодо постачання Україні зброї.