Стала відома дата нового "Рамштайну", буде присутній і глава Пентагону

Наступне засідання Контактної групи з оборони України відбудеться у понеділок, 21 липня, на ньому очікують у тому числі очільника Пентагону Піта Гегсета.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне оголошення з’явилось на сторінці Об’єднаної делегації Британії у НАТО.

У заяві зазначають, що 21 липня Британія та Німеччина співголовуватимуть на черговому засіданні Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

On Monday, the UK 🇬🇧 and Germany 🇩🇪 will host another meeting of the Ukraine Defence Contact Group #UDCG, joined by @SecGenNATO, SACEUR, and Secretary @PeteHegseth, alongside dozens of Allies and partners pic.twitter.com/ZM70p4HWFH