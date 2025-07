Стала известна дата нового "Рамштайна", будет присутствовать и глава Пентагона

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник, 21 июля, онлайн, на нем ожидают в том числе главу Пентагона Пита Хегсета.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее объявление появилось на странице Объединенной делегации Великобритании в НАТО.

В заявлении отмечается, что 21 июля Великобритания и Германия будут сопредседательствовать на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".

