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Стала известна дата нового "Рамштайна", будет присутствовать и глава Пентагона

Новости — Пятница, 18 июля 2025, 15:14 — Мария Емец

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник, 21 июля, онлайн, на нем ожидают в том числе главу Пентагона Пита Хегсета.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее объявление появилось на странице Объединенной делегации Великобритании в НАТО.

В заявлении отмечается, что 21 июля Великобритания и Германия будут сопредседательствовать на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".

Ожидается участие в том числе министра обороны США Пита Хегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

Это также будет первое заседание после изменений в украинском правительстве и назначения на должность министра обороны Дениса Шмыгаля вместо Рустема Умерова.

В анонсе даты не уточнили формат встречи, однако топ-генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг ранее говорил, что ее планируют как онлайн-заседание.

Напомним, в июне министр обороны США впервые пропустил заседание "Рамштайн" – страну представлял посол при НАТО, также Хегсет пропустил заседание Совета Украина-НАТО (подробно об этих событиях – в видеоблоге Поддержка Кремля или "игнор" Украины в НАТО?). Во время апрельской встречи формата "Рамштайн" в Брюсселе Хегсет участвовал онлайн.

Отметим, перед этим представители США впервые присоединились к встрече так называемой "коалиции решительных".

14 июля, как известно, президент США Дональд Трамп заявил о договоренности НАТО и США по поставкам Украине оружия.

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