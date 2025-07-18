Головне з першого підсумкового інтерв’ю Стефанішиної після звільнення з посади віцепрем’єрки

Однією з несподіванок під час ротації уряду у липні 2025 року стала заміна віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Хтось був схильний списувати це на публічні скандали, які відбулися навколо неї в останні місяці, але призначення її куратором іншого стратегічного – американського – напрямку не виглядає покаранням.

Розмова з "Європейською правдою" стала першим інтерв'ю Стефанішиної у новому статусі. Ми почали говорити, коли вона ще була в.о. віцепрем'єрки (тому спілкувалися в її урядовому кабінеті), і вже під час розмови прийшла новина про те, що її звільнено, а новим віцепрем'єром став Тарас Качка.

Сама Стефанішина визнає, що її перехід на нову роботу планувався, але дещо пізніше. А одна з причин відставки саме зараз – це неготовність партнерів ЄС до рішень, на які очікує Київ.

Про це, про подальші плани євроінтеграції та про вже зроблене, а також, звісно ж, про звинувачення, які лунали на її адресу – читайте в інтерв'ю Стефанішина: Наші плани на підготовку до членства в ЄС мають кінцевий термін, 2027 рік. Далі – частина тезисів Стефанішиної.

Як пояснив президент статус "уповноваженої" щодо співпраці з США я маю на період, поки не завершаться процедури, пов'язані з призначенням мене послом в Сполучених Штатх.

По лінії США президент очікує підсилення кількох напрямків. Перше – це втілення так званої "мінеральної угоди". Друге – це організація механізму закупівлі американської зброї.

На сьогодні є вже позитивний сигнал від Сполучених Штатів про те, що вони готові продавати зброю Україні. А інші країни НАТО і країни ЄС підтвердили, що вони готові мобілізувати кошти для закупівлі такої зброї. Моя роль у тому числі буде полягати в тому, щоб цей проєкт успішно запрацював.

Безумовно, це не всі задачі. Безумовно, буде питання НАТО, буде взаємодія з Конгресом тощо…

Я очікую і додаткових доручень від президента. Ми також детально координуємося з Андрієм Єрмаком, тому що він – основний "файлхолдер" у цій сфері…

А наразі моя ключова задача – консультації з представниками української влади, щоб на той момент, коли я поїду в Сполучені Штати, в мене був сформований порядок денний.

Я вважаю здобутком за п’ять років на посаді віцепрем’єрки ту систему політичних комунікацій, яку мені вдалося вибудувати для цього.

Все це дозволило врешті-решт здобувати важливі для України рішення, забезпечити незворотність членства України в НАТО, здобути статус кандидата у ЄС і розпочати перші етапи вступних переговорів – і отримувати підтримку в парламенті для тих рішень, які для цього були необхідні.

Ані мій вихід з делегації України для переговорів про вступ до ЄС, ані об'єднання або розділення міністерств не мають сильно вплинути на процес.

Підготовча робота до змістовних переговорів майже завершена. Минулого тижня ми завершили скринінг по четвертому кластеру, по решті зроблено багато роботи. Фактично лишається тільки отримати оцінки Європейської комісії по кожному кластеру, і відкривати перемовини.

Ціллю України на 2025 рік є відкриття всіх кластерів. Завершити зміну законодавства, щоб воно повністю відповідало праву ЄС – до кінця 2027 року.

Щодо того, що мені не вдалося, то ситуацію з Угорщиною я не вважаю тим, що "не вдалося".

До речі, коли Україна "увійшла в стратосферу" Євросоюзу, тоді ми почали отримувати найбільші удари саме від країн-сусідів.

Це для нас було величезне розчарування і величезний біль. У нас війна, триває повномасштабне вторгнення – і тут починають виникати питання щодо торгівлі.

Повне інтерв’ю, у тому числі про кримінальні справи, – в матеріалі Стефанішина: Наші плани на підготовку до членства в ЄС мають кінцевий термін, 2027 рік.