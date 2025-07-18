Главное из первого итогового интервью Стефанишиной после увольнения с должности вице-премьера

Одной из неожиданностей во время ротации правительства в июле 2025 года стала замена вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Кто-то был склонен списывать это на публичные скандалы, которые произошли вокруг нее в последние месяцы, но назначение ее куратором другого стратегического – американского – направления не выглядит наказанием.

Разговор с "Европейской правдой" стал первым интервью Стефанишиной в новом статусе. Мы начали говорить, когда она еще была и.о. вице-премьера (поэтому общались в ее правительственном кабинете), и уже во время разговора пришла новость о том, что она уволена, а новым вице-премьером стал Тарас Качка.

Сама Стефанишина признает, что ее переход на новую работу планировался, но несколько позже. А одна из причин отставки именно сейчас – это неготовность партнеров ЕС к решениям, которых ожидает Киев.

Об этом, о дальнейших планах евроинтеграции и об уже сделанном, а также, конечно же, об обвинениях, которые звучали в ее адрес – читайте в интервью Стефанишина: У наших планов на подготовку к членству в ЕС есть конечный срок, 2027 год. Далее – часть тезисов Стефанишиной.

Как пояснил президент статус "уполномоченной" по сотрудничеству с США я имею на период, пока не завершатся процедуры, связанные с назначением меня послом в Соединенных Штатах.

По линии США президент ожидает усиления нескольких направлений. Первое – это воплощение так называемой "минеральной сделки". Второе – это организация механизма закупки американского оружия.

На сегодня есть уже положительный сигнал от Соединенных Штатов о том, что они готовы продавать оружие Украине. А другие страны НАТО и страны ЕС подтвердили, что они готовы мобилизовать средства для закупки такого оружия. Моя роль в том числе будет заключаться в том, чтобы этот проект успешно заработал.

Безусловно, это не все задачи. Безусловно, будет вопрос НАТО, будет взаимодействие с Конгрессом и так далее…

Я ожидаю и дополнительных поручений от президента. Мы также детально координируемся с Андреем Ермаком, потому что он – основной "файлхолдер" в этой сфере...

А сейчас моя ключевая задача – консультации с представителями украинской власти, чтобы на тот момент, когда я поеду в Соединенные Штаты, у меня была сформирована повестка дня.

Я считаю достижением за пять лет на посту вице-премьера ту систему политических коммуникаций, которую мне удалось выстроить для этого.

Все это позволило в конце концов получать важные для Украины решения, обеспечить необратимость членства Украины в НАТО, получить статус кандидата в ЕС и начать первые этапы вступительных переговоров – и получать поддержку в парламенте для тех решений, которые для этого были необходимы.

Ни мой выход из делегации Украины для переговоров о вступлении в ЕС, ни объединение или разделение министерств не должны сильно повлиять на процесс.

Подготовительная работа к содержательным переговорам почти завершена. На прошлой неделе мы завершили скрининг по четвертому кластеру, по остальным сделано много работы. Фактически остается только получить оценки Европейской комиссии по каждому кластеру, и открывать переговоры.

Целью Украины на 2025 год является открытие всех кластеров. Завершить изменение законодательства, чтобы оно полностью соответствовало праву ЕС – до конца 2027 года.

Относительно того, что мне не удалось, то ситуацию с Венгрией я не считаю тем, что "не удалось".

Кстати, когда Украина "вошла в стратосферу" Евросоюза, тогда мы начали получать самые большие удары именно от стран-соседей.

Это для нас было огромное разочарование и огромная боль. У нас война, идет полномасштабное вторжение – и тут начинают возникать вопросы по торговле.

Полное интервью, в том числе об уголовных делах, – в материале Стефанишина: У наших планов на подготовку к членству в ЕС есть конечный срок, 2027 год.