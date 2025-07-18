У Празі байкер, що тікав від поліції, зупинив роботу аеропорту на 10 хвилин

Мотоцикліст, який під час втечі від правоохоронців заїхав на злітно-посадкову смугу аеропорту Праги, змусив летовище ненадовго призупинити роботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinky.

Чоловік їхав на мотоциклі без шолома та реєстраційного номера, а на вимогу правоохоронців зупинитись відреагував втечею.

Під час гонитви мотоцикліст заїхав на територію Міжнародного аеропорту імені Вацлава Гавела. На території летовища поліція та охорона переслідували його кілька хвилин, потім мотоцикліст прорвав огорожу і втік.

Через інцидент аеропорт Праги призупинив повітряний рух на 10 хвилин. Він не надто вплинув на роботу летовища, оскільки злітно-посадкова смуга, де відбувалась гонитва, з березня закрита через ремонтні роботи неподалік.

У поліції Праги повідомили Novinky, що мотоцикліста продовжують шукати, для операції залучили поліцейських із собакою та вертоліт із тепловізором.

Зазначимо, що пристрастю до їзди на мотоциклі в Чехії відомий президент Петр Павел. Він не полишив її навіть після перемоги на виборах.

Одного разу Павелу навіть довелось перепрошувати після того, як його випадково заскочили за кермом мотоцикла без шолома, що є порушенням правил дорожнього руху.