В Праге байкер, убегавший от полиции, остановил работу аэропорта на 10 минут

Мотоциклист, который во время бегства от правоохранителей заехал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Праги, заставил аэропорт ненадолго приостановить работу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinky.

Мужчина ехал на мотоцикле без шлема и регистрационного номера, а на требование правоохранителей остановиться отреагировал бегством.

Во время погони мотоциклист заехал на территорию Международного аэропорта имени Вацлава Гавела. На территории аэропорта полиция и охрана преследовали его несколько минут, затем мотоциклист прорвал ограждение и скрылся.

Из-за инцидента аэропорт Праги приостановил воздушное движение на 10 минут. Он не слишком повлиял на работу аэропорта, поскольку взлетно-посадочная полоса, где происходила погоня, с марта закрыта из-за ремонтных работ неподалеку.

В полиции Праги сообщили Novinky, что мотоциклиста продолжают искать, для операции привлекли полицейских с собакой и вертолет с тепловизором.

Отметим, что страстью к езде на мотоцикле в Чехии известен президент Петр Павел. Он не оставил ее даже после победы на выборах.

Однажды Павелу даже пришлось извиняться после того, как его случайно заметили за рулем мотоцикла без шлема, что является нарушением правил дорожного движения.