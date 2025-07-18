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Мерц сумнівається, що Україна вступить в ЄС до 2034 року

Новини — П'ятниця, 18 липня 2025, 18:42 — Олег Павлюк

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів, що Україна зможе стати членом Європейського Союзу до завершення наступного семирічного бюджетного циклу.

Про це він сказав на пресконференції у пʼятницю з президентом Румунії Нікушором Даном у Берліні, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мерц наголосив, що для Німеччини найвищим пріоритетом є докладання зусиль, аби повномасштабна війна Росії завершилась, після чого йтиметься про відбудову України.

Він підтвердив, що процес відбудови буде пов'язаний з процесом, в результаті якого Україна зможе стати членом Європейського Союзу, "але на це піде кілька років".

"Це, ймовірно, ще не вплине на середньострокові фінансові перспективи Європейського Союзу", – додав канцлер Німеччини, маючи на увазі семирічний бюджетний цикл 2028-2034 років.

Мерц також сказав, що доки Україна зазнає нападу, вступ до ЄС у будь-якому разі неможливий.

Зазначимо, що у проєкті довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки, який розкритикувала Німеччина, на підтримку України заплановано 100 млрд євро.

Якщо Україна вступить до ЄС 2034 року, то бюджет зі 100 млрд євро допомоги для України буде переглянуто.

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Німеччина Вступ до ЄС
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