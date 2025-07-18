Мерц сомневается, что Украина вступит в ЕС до 2034 года

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение, что Украина сможет стать членом Европейского Союза до завершения следующего семилетнего бюджетного цикла.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мерц подчеркнул, что для Германии высшим приоритетом является приложение усилий, чтобы полномасштабная война России завершилась, после чего будет идти восстановление Украины.

Он подтвердил, что процесс восстановления будет связан с процессом, в результате которого Украина сможет стать членом Европейского Союза, "но на это уйдет несколько лет".

"Это, вероятно, еще не повлияет на среднесрочные финансовые перспективы Европейского Союза", – добавил канцлер Германии, имея в виду семилетний бюджетный цикл 2028-2034 годов.

Мерц также сказал, что пока Украина подвергается нападению, вступление в ЕС в любом случае невозможно.

Отметим, что в проекте долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы, который раскритиковала Германия, на поддержку Украины запланировано 100 млрд евро.

Если Украина вступит в ЕС в 2034 году, то бюджет из 100 млрд евро помощи для Украины будет пересмотрен.