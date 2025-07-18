Свириденко: США та Україна хочуть підписати "угоду про безпілотники"

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у п’ятницю, 18 липня, заявила, що Україна та США ведуть детальні переговори щодо угоди про американські інвестиції у виробництво безпілотних літальних апаратів в Україні.

Про це вона заявила під час спілкування із журналістами, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Свириденко, виступаючи перед журналістами разом з кількома іншими новими міністрами в Києві, зазначила, що угода призведе до закупівлі українських безпілотників США.

"Ми плануємо підписати "угоду про безпілотники" зі Сполученими Штатами. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських безпілотників у США. Тобто ми говоримо про закупівлю великої партії українських безпілотників", – сказала вона.

Прем’єр-міністерка додала, що політичне рішення про угоду було прийнято президентом Володимиром Зеленським і його американським візаві Дональдом Трампом, і що посадовці вже обговорюють деталі.

На початку липня Зеленський заявив, що Україна підписала з кількома американськими компаніями домовленість про спільне виробництво безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів.

Також нещодавно Зеленський і Трамп обговорюють угоду, яка передбачає купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів.