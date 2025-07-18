Свириденко: США и Украина хотят подписать "соглашение о беспилотниках"

Премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу, 18 июля, заявила, что Украина и США ведут подробные переговоры по соглашению об американских инвестициях в производство беспилотных летательных аппаратов в Украине.

Об этом она заявила во время общения с журналистами, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Свириденко, выступая перед журналистами вместе с несколькими другими новыми министрами в Киеве, отметила, что соглашение приведет к закупке украинских беспилотников США.

"Мы планируем подписать "соглашение о беспилотниках" с Соединенными Штатами. Мы обсуждаем инвестиции в расширение производства украинских беспилотников в США. То есть мы говорим о закупке большой партии украинских беспилотников", – сказала она.

Премьер-министр добавила, что политическое решение о соглашении было принято президентом Владимиром Зеленским и его американским визави Дональдом Трампом, и что чиновники уже обсуждают детали.

В начале июля Зеленский заявил, что Украина подписала с несколькими американскими компаниями договор о совместном производстве беспилотников, в частности дронов-перехватчиков.

Также недавно Зеленский и Трамп обсуждают соглашение, которое предусматривает покупку американского оружия в обмен на продажу украинских дронов.