У Словенії скасували референдум про витрати на оборону, який загрожував уряду

Парламент Словенії у пʼятницю відкликав пропозицію провести консультативний референдум щодо витрат на оборону, який розхитав урядову коаліцію і поставив під сумнів членство країни в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delo.

Пропозицію скасувати консультативний референдум щодо витрат на оборону висунув Рух "Свобода" чинного премʼєр-міністра Роберта Голоба. Її ухвалили 44 голосами "за", проти проголосували сім депутатів.

Значна частина словенських парламентарів від Лівої та Соціал-демократичної партій, які входять до коаліції, а також опозиційної консервативної партії "Нова Словенія", утримались під час голосування.

Нагадаємо, пропозицію провести референдум внесли "ліві" та соціал-демократи, які обурились рішенню саміту НАТО про обовʼязкові 5% ВВП витрат на оборону.

Після того, як на початку липня пропозиція була несподівано підтримана парламентом, премʼєр Словенії запропонував провести ще один референдум – про членство країни в НАТО.

Ця ситуація призвела не лише до політичної кризи всередині коаліції, а й також потенційно загрожувала євроатлантичним перспективам Словенії.

Деталі читайте у статті Шантаж виходом з НАТО.