У Словенії проведуть референдум про збільшення витрат на оборону

Словенський парламент у пʼятницю підтримав пропозицію Лівої партії про проведення консультативного референдуму щодо збільшення витрат на оборону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delo.si.

Пропозицію щодо референдуму підтримали дві з трьох партій словенської коаліції – Ліві та соціал-демократи, а також дві менші опозиційні партії.

На референдум планується винести таке формулювання: "Чи підтримуєте ви збільшення витрат Словенії на оборону до 3% ВВП на рік, що становить приблизно 2,1 млрд євро, до 2030 року?"

Коли саме відбудеться голосування, ще невідомо: парламент Словенії має ухвалити окрему постанову про його проведення. До того ж, результати консультативного референдуму не мають обовʼязкової сили.

Премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб, чий Рух "Свобода" проголосував проти пропозиції колег по коаліції, після цього анонсував ініціювання референдуму "щодо членства Словенії в НАТО".

"Є тільки два шляхи: або ми залишаємося в Альянсі і платимо членські внески, або виходимо з Альянсу. Все інше – це популістське введення громадян в оману", – сказав Голоб.

У травні словенський уряд схвалив збільшення оборонних витрат до 3% ВВП до 2030 року.

Рішення саміту НАТО, де був встановлений цільовий показник у 5% ВВП, викликав тертя між членами словенської коаліції.