У Словенії коаліція посперечалась через рішення НАТО про оборонні витрати

Премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб був змушений врегульовувати суперечку в коаліційному уряді, яку викликало рішення саміту НАТО про збільшення до 5% ВВП витрат на оборону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1.

Напередодні ЗМІ зʼясували, що перед самітом НАТО словенський уряд ухвалив рішення, згідно з яким саме декларація саміту буде ключовим міжнародним зобов'язанням Словенії в оборонній сфері.

При цьому декларація передбачає, що держави-члени Альянсу наростять витрати на оборону до 5% ВВП, тоді як уряд Словенії перед самітом погодився на збільшення тільки до 3% ВВП.

Це викликало заперечення двох партнерів партії Голоба по коаліції, які виступили проти такого нарощування витрат. У звʼязку з цим у понеділок відбулось термінове засідання коаліційних лідерів.

За його підсумками владні партії Словенії погодились, що саме ціль у 3% ВВП, викладене в урядовому рішенні, є обовʼязковою для країни, заявив словенський премʼєр у вівторок.

Голоб запевнив, що на саміті НАТО Словенія не взяла на себе безумовного зобов'язання щодо 5% ВВП, а лише не виступила проти декларації, яка відповідає словенським позиціям.

Він також послався на те, що 5% ВВП складаються з повʼязаних із обороною витрат, зокрема у цивільній сфері, які Словенія і так реалізує.

"Для мене також було б абсолютно неприйнятним виділити п'ять відсотків на озброєння, і про це ніколи не йшлося, ми ніколи на це не погодимося", – заявив він, пообіцявши, що для збільшення оборонних витрат не будуть скорочуватись соціальні видатки.

Перед самітом НАТО Словенія разом із деякими іншими країнами, зокрема Іспанією, наполягали на широкому визначенні оборонних витрат, які планувалось збільшити до 5% ВВП.

Публічна позиція Іспанії викликала обурення президента США Дональда Трампа.