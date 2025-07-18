В Словении отменили референдум о расходах на оборону, угрожавший правительству

Парламент Словении в пятницу отозвал предложение провести консультативный референдум о расходах на оборону, который расшатал правительственную коалицию и поставил под сомнение членство страны в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delo.

Предложение отменить консультативный референдум о расходах на оборону выдвинул Движение "Свобода" действующего премьер-министра Роберта Голоба. Его приняли 44 голосами "за", против проголосовали семь депутатов.

Значительная часть словенских парламентариев от Левой и Социал-демократической партий, входящих в коалицию, а также оппозиционной консервативной партии "Новая Словения", воздержались при голосовании.

Напомним, предложение провести референдум внесли "левые" и социал-демократы, которые возмутились решением саммита НАТО об обязательных 5% ВВП на оборону.

После того, как в начале июля предложение было неожиданно поддержано парламентом, премьер Словении предложил провести еще один референдум – о членстве страны в НАТО.

Эта ситуация привела не только к политическому кризису внутри коалиции, но и потенциально угрожала евроатлантическим перспективам Словении.

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