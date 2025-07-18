Rheinmetall ведет переговоры с Румынией о создании совместного предприятия

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры с его страной о потенциальном создании совместного предприятия по производству боеприпасов.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 18 июля, Дан заявил, что Rheinmetall ведет переговоры с румынской государственной компанией о возможном создании совместного предприятия по производству боеприпасов.

"Сейчас продолжаются переговоры между Rheinmetall и заводом Medias о создании совместного предприятия по производству боеприпасов", – сказал он.

Дан выразил надежду, что эти переговоры завершатся в кратчайшие сроки.

В мае стало известно, что правительство Латвии ведет переговоры с Rheinmetall о производстве оборонного оборудования внутри страны.

А недавно писали, что в немецком городе Веце оборонный подрядчик Rheinmetall построил завод, где будут изготавливаться детали фюзеляжа для американского бомбардировщика-невидимки F-35.