Литовська опозиція пропонує посилити імміграційну політику

Лідер опозиційної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" (СВ-ЛХД) Лаурінас Кащюнас заявив, що запропонує посилити імміграційну політику країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Його пропозиції будуть представлені до кінця липня. Зокрема, Кащюнас хоче запропонувати запровадити вимогу щодо володіння литовською мовою.

"Одна з моїх пропозицій полягає в тому, що якщо ви тимчасово проживаєте тут за тимчасовою посвідкою на проживання, виданою на п'ять років, і хочете продовжити її, то зараз немає вимоги знати державну мову на певному рівні", – сказав політик.

Оскільки частина жителів Вільнюса висловлює занепокоєння все більш помітною присутністю російської мови в громадських місцях, Кащюнас назвав таку ситуацію "неприйнятною".

Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Після завершення поточного терміну 5 серпня очікується його продовження.

На цьому тлі нещодавно на польсько-литовському кордоні затримали перевізників нелегальних мігрантів.