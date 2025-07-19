Литовська опозиція пропонує посилити імміграційну політику
Лідер опозиційної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" (СВ-ЛХД) Лаурінас Кащюнас заявив, що запропонує посилити імміграційну політику країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Його пропозиції будуть представлені до кінця липня. Зокрема, Кащюнас хоче запропонувати запровадити вимогу щодо володіння литовською мовою.
"Одна з моїх пропозицій полягає в тому, що якщо ви тимчасово проживаєте тут за тимчасовою посвідкою на проживання, виданою на п'ять років, і хочете продовжити її, то зараз немає вимоги знати державну мову на певному рівні", – сказав політик.
Оскільки частина жителів Вільнюса висловлює занепокоєння все більш помітною присутністю російської мови в громадських місцях, Кащюнас назвав таку ситуацію "неприйнятною".
Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Після завершення поточного терміну 5 серпня очікується його продовження.
На цьому тлі нещодавно на польсько-литовському кордоні затримали перевізників нелегальних мігрантів.