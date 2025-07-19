Литовская оппозиция предлагает ужесточить иммиграционную политику

Лидер оппозиционной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" (СО-ЛХД) Лауринас Кащюнас заявил, что предложит ужесточить иммиграционную политику страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Его предложения будут представлены до конца июля. В частности, Кащюнас хочет предложить ввести требование о владении литовским языком.

"Одно из моих предложений заключается в том, что если вы временно проживаете здесь по временному виду на жительство, выданному на пять лет, и хотите продлить его, то сейчас нет требования знать государственный язык на определенном уровне", – сказал политик.

Поскольку часть жителей Вильнюса выражает обеспокоенность все более заметным присутствием русского языка в общественных местах, Кащюнас назвал такую ситуацию "неприемлемой".

Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. После истечения текущего срока 5 августа ожидается его продление.

На этом фоне недавно на польско-литовской границе задержали перевозчиков нелегальных мигрантов.