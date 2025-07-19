Сибіга поспілкувався із главою МЗС Молдови

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поспілкувався зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм щодо майбутньої тристоронньої міністерської зустрічі у трикутнику Україна-Молдова-Румунія.

Про це повідомило МЗС у суботу, 19 липня, пише "Європейська правда".

19 липня Сибіга провів розмову з Попшоєм, щоб "підтвердити міцне партнерство між Україною та Молдовою".

Він зазначив, що під час розмови вони обговорили майбутню тристоронню міністерську зустріч у трикутнику Україна-Молдова-Румунія.

"Ми також скоординували зусилля для полегшення транзиту українських громадян, які повертаються додому. Молдова може розраховувати на Україну як на доброго сусіда і надійного партнера", – додав Сибіга.

На початку липня у Кишиневі пройшов перший саміт Молдова-ЄС за участі керівництва країни та керівництва Євросоюзу.

На ньому обговорювалась співпраця Молдови з ЄС на тлі війни Росії проти України, подальші кроки для євроінтеграції Молдови, безпекові питання та План економічного зростання Молдови, на реалізацію якого ЄС виділяє 1,9 млрд євро.

Молдова прагне розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу до парламентських виборів у вересні, аби протидіяти російській дезінформації в країні про ЄС.