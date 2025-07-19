Сибига пообщался с главой МИД Молдовы

Министр иностранных дел Андрей Сибига пообщался со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем о предстоящей трехсторонней встрече министров в треугольнике Украина-Молдова-Румыния.

Об этом сообщило МИД в субботу, 19 июля, пишет "Европейская правда".

19 июля Сибига провел беседу с Попшоем, чтобы "подтвердить прочное партнерство между Украиной и Молдовой".

Он отметил, что во время беседы они обсудили предстоящую трехстороннюю министерскую встречу в треугольнике Украина-Молдова-Румыния.

"Мы также скоординировали усилия для облегчения транзита украинских граждан, которые возвращаются домой. Молдова может рассчитывать на Украину как на хорошего соседа и надежного партнера", – добавил Сибига.

В начале июля в Кишиневе прошел первый саммит Молдова-ЕС с участием руководства страны и руководства Евросоюза.

На нем обсуждалось сотрудничество Молдовы с ЕС на фоне войны России против Украины, дальнейшие шаги для евроинтеграции Молдовы, вопросы безопасности и План экономического роста Молдовы, на реализацию которого ЕС выделяет 1,9 млрд евро.

Молдова стремится начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до парламентских выборов в сентябре, чтобы противодействовать российской дезинформации в стране о ЕС.