Литва відреагувала на рішення Польщі відновити контроль на кордоні

У литовському Міністерстві внутрішніх справ прокоментували рішення польської влади щодо відновлення контролю на кордонах з Литвою та Німеччиною.

Про це заявив очільник литовського МВС Владислав Кондратович, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Кондратович, його відомство було поінформоване про відповідне рішення польської сторони.

Своєю чергою Литва, за словами міністра, вживає додаткових заходів для боротьби з вторинною нелегальною міграцією з латвійського боку.

"Посилення прикордонного контролю – це рішення Польщі. Ми про це поінформовані і підтримуємо тісний зв'язок на міністерському рівні", – сказав Кондратович.

Зокрема, він нагадав, що литовська сторона направила до Латвії додаткові сили для допомоги у боротьбі з нелегальною міграцією.

У вівторок Польща повідомила, що з 7 липня запроваджуються перевірки на кордонах з Німеччиною та Литвою з метою зупинити прибуття нелегальних мігрантів.