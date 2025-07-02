Литва отреагировала на решение Польши восстановить контроль на границе

В литовском Министерстве внутренних дел прокомментировали решение польских властей о восстановлении контроля на границах с Литвой и Германией.

Об этом заявил глава литовского МВД Владислав Кондратович, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Кондратович, его ведомство было проинформировано о соответствующем решении польской стороны.

В свою очередь Литва, по словам министра, принимает дополнительные меры для борьбы с вторичной нелегальной миграцией с латвийской стороны.

"Усиление пограничного контроля – это решение Польши. Мы об этом проинформированы и поддерживаем тесную связь на министерском уровне", – сказал Кондратович.

В частности, он напомнил, что литовская сторона направила в Латвию дополнительные силы для помощи в борьбе с нелегальной миграцией.

Во вторник Польша сообщила, что с 7 июля вводятся проверки на границах с Германией и Литвой с целью остановить прибытие нелегальных мигрантов.