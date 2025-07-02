В правительстве ожидают от председательства Дании в ЕС прорывных решений по членству Украины

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает от датского председательства в ЕС прорывных решений относительно членства Украины.

Заявление Стефанишиной приводит агентство "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Вице-премьер также выразила надежду на реформу ЕС, которая сделала бы процесс вступления более динамичным.

"Премьер-министр Метте Фредериксен и датское председательство подтвердили свои приоритеты: это расширение (ЕС. – Ред.). Соответственно, мы ожидаем важных прорывных решений относительно будущего членства Украины в Европейском Союзе и реформы в ЕС, чтобы сделать его более динамичным", – сказала Стефанишина.

Она пояснила, что реформы в ЕС касаются решений, которые будут обновлять методологию переговоров и членства стран, а также будут создавать инструменты влияния на некоторые государства, занимающие деструктивную позицию.

Как известно, с 1 июля председательство в Совете ЕС перешло к Дании. Под лозунгом "Сильная Европа в меняющемся мире" датское председательство будет работать над обеспечением безопасности, конкурентоспособности и экологичности Европы.

Стоит отметить, что саммит ЕС не смог прийти к общему мнению относительно отношений и дальнейшего сближения с Украиной из-за вето со стороны Венгрии.

Поэтому 26 государств Евросоюза, кроме Венгрии, заявили о поддержке дальнейших переговоров с Украиной по вступлению и согласились принять к сведению оценку Еврокомиссии о том, что Украина готова к открытию кластера "Основы".

Как сообщалось, Венгрия настроена и дальше блокировать движение Украины в ЕС. Об этом шла речь в статье "Евросоюз между Орбаном и Трампом".

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