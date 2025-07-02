Литва готує додаткові сили через рішення Польщі повернути контроль на кордоні

У зв’язку з рішенням Польщі повернути контроль на кордонах литовські прикордонники і поліція готують додаткові сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями (НЦУК) Вілмантас Віткаускас каже, що це рішення польської сторони потребуватиме більшої уваги з боку литовських служб, якщо на кордоні почнуть утворюватися затори.

"Однак Литва має великий досвід управління транспортними потоками на кордоні, у нас було не одне напружене становище, коли закривалися пункти пропуску в Білорусь, і ми також добре підготувалися до запланованих акцій польських фермерів", – заявив він.

За словами Віткаускаса, Польща співпрацює з литовськими установами, а Литва, реагуючи на ситуацію, готує додаткові сили.

"Наразі активна співпраця з Польщею здійснюється на рівні міністерств закордонних справ та внутрішніх справ, Служба охорони державного кордону та поліція готують додаткові сили, а за необхідності НЦУК допоможе координувати взаємодію служб, що перебувають у віданні різних міністерств", – додав він.

У вівторок Польща повідомила, що з 7 липня запроваджуються перевірки на кордонах з Німеччиною та Литвою з метою зупинити прибуття нелегальних мігрантів.

На цьому тлі Державна прикордонна служба Литви (VSAT) заявила про різке зростання вторинної міграції через Латвію.