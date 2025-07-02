Литва готовит дополнительные силы из-за решения Польши вернуть контроль на границе

В связи с решением Польши вернуть контроль на границах литовские пограничники и полиция готовят дополнительные силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями (НЦУК) Вилмантас Виткаускас говорит, что это решение польской стороны потребует большего внимания со стороны литовских служб, если на границе начнут образовываться пробки.

"Однако Литва имеет большой опыт управления транспортными потоками на границе, у нас было не одно напряженное положение, когда закрывались пункты пропуска в Беларусь, и мы также хорошо подготовились к запланированным акциям польских фермеров", – заявил он.

По словам Виткаускаса, Польша сотрудничает с литовскими учреждениями, а Литва, реагируя на ситуацию, готовит дополнительные силы.

"Сейчас активное сотрудничество с Польшей осуществляется на уровне министерств иностранных дел и внутренних дел, Служба охраны государственной границы и полиция готовят дополнительные силы, а при необходимости НЦУК поможет координировать взаимодействие служб, находящихся в ведении различных министерств", – добавил он.

Во вторник Польша сообщила, что с 7 июля вводятся проверки на границах с Германией и Литвой с целью остановить прибытие нелегальных мигрантов.

На этом фоне Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) заявила о резком росте вторичной миграции через Латвию.