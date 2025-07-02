Еврокомиссар возмутила Северную Македонию гастрономическим заявлением

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, которая на днях посетила Северную Македонию, вызвала возмущение в стране из-за заявления об идентичности этого государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sloboden Pečat.

В ходе визита Кос говорила о том, что Северной Македонии сложно выполнить требования, которые ей выдвигают в процессе вступления в ЕС.

"Мы осознаем, что это нелегко, но окно для расширения открыто, и им следует воспользоваться", – отметила она.

Затем еврокомиссар подняла вопрос возможной угрозы для идентичности Северной Македонии.

"Идентичность – это не результат политических решений, мы несем ее в своих сердцах, она является частью наших традиций: монастыри, погачи (популярный хлеб на Балканах. – Ред.), тавче-гравче (блюдо македонской кухни. – Ред.), пинджур (баклажанная икра. – Ред.), фаршированный перец. Никто не может забрать это у Северной Македонии", – сказала она.

Премьер-министр Северной Македонии, который был на пресс-конференции вместе с Кос, сразу отреагировал на ее слова.

"Македонская идентичность – это не только македонская кухня, но и Гоце Делчев, Павел Шатев и Илинденское восстание. Наша страна идет с открытым сердцем и умом, но мы против шантажа, который не является частью европейских ценностей. Европа – это дом закона, справедливости, достоинства. Это ценности, которые мы принимаем, все остальное чуждо ЕС и чуждо нам", – добавил он.

Премьер отметил, что Северная Македония "потеряла большую часть своей идентичности" за последние десятилетия, напомнив, что страна сменила и флаг, и название.

Кроме того, заявление Кос возмутило и других местных политиков. В частности, в Ливийской партии назвали высказывания еврокомиссара обесцениванием национальной идентичности македонского народа.

Партия решительно отвергает такое отношение к македонскому народу, которое они назвали оскорбительным.

"Наша идентичность – это не гастрономическая карта, а политическая реальность, выросшая из исторической борьбы за свободу, равенство и социальную справедливость", – подчеркнули в политсиле.

Депутат от правящей партии ВМРО-ДПМНЕ Никола Србов заявил: "Уважаемая госпожа Кос, наша идентичность – это не фаршированные перцы и жареные бобы, хотя никто и не отрицает наших рецептов и кулинарных навыков. Наша идентичность – это наше прошлое, наше социальное и политическое прошлое, и именно это кто-то отрицает и хочет изменить для нас".

Как известно, Болгария уже давно обвиняет Северную Македонию в искажении общей истории и отрицании болгарских корней македонского языка и идентичности.

Болгария неоднократно использовала право вето, чтобы затормозить переговоры по вступлению Северной Македонии в ЕС, требуя конституционных и образовательных реформ для дальнейшего прогресса.