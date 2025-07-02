Тихановский призвал Запад не ослаблять давление на Лукашенко

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский считает, что Запад должен продолжать давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы подтолкнуть его к демократическим изменениям.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Reuters.

По словам Тихановского, сейчас не время думать о смягчении санкций против Лукашенко, поскольку "у Запада есть шанс достичь демократии" в Беларуси.

"Ему следует сказать: если вы не прекратите репрессии, вы столкнетесь с еще большим давлением", – сказал белорусский оппозиционер.

"Освобождения заключенных недостаточно: он должен прекратить дальнейшие аресты, а санкции следует отменить только в том случае, если он согласится провести определенные политические реформы", – добавил он.

По мнению Тихановского, его освобождением Лукашенко "показал, что готов освободить людей, которых считает своими личными врагами".

"Он посадил меня, чтобы заткнуть мне рот. Теперь он освободил сильного и вооруженного человека – потому что мое слово является моим оружием... Я планирую использовать его, чтобы режим пал, Беларусь стала демократической и присоединилась к европейской семье", – добавил оппозиционер.

Напомним, 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди которых был и Сергей Тихановский.

Тихановский пытался баллотироваться на президентских выборах в Беларуси в 2020 году, но был заключен в тюрьму. После этого роль лидера белорусской оппозиции взяла на себя его жена Светлана Тихановская.

Отметим, что освобождение самого известного оппонента режима Лукашенко совпало с визитом в Минск спецпредставителя президента США генерала Кита Келлога.

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