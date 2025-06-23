Опозиціонер Тихановський: Трамп може одним словом звільнити всіх політв’язнів у Білорусі

Звільнений з ув’язнення білоруський політв’язень Сергій Тихановський закликав президента США Дональда Трампа посприяти звільненню більшої кількості ув’язнених, яких утримує режим Александра Лукашенка.

Заяву Тихановського наводить BBC, повідомляє "Європейська правда".

Опозиційний активіст був несподівано звільнений у суботу і возз'єднався зі своєю дружиною Світланою Тихановською в Литві.

Тихановський заявив, що його утримували в умовах, які він описав як "найсуворіший режим", відрізавши від будь-якого контакту із зовнішнім світом.

Протягом років він майже не розмовляв ні з ким, крім тюремних наглядачів.

Тихановський звернувся до Трампа із закликом посприяти звільненню більшої кількості білоруських політв’язнів.

"Трамп має таку владу і такі можливості, що одним словом може звільнити всіх політичних в'язнів. Я прошу його сказати це слово зараз", – додав він.

У суботу, 21 червня, посланець Трампа Кіт Келлог прибув до Мінська та зустрівся з Лукашенком.

Також у суботу стало відомо про звільнення з ув’язнення Сергія Тихановського та загалом 14 політв’язнів режиму Лукашенка.