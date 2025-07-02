В польском Гданьске нашли ранее неизвестное захоронение средневекового рыцаря

В польском Гданьске во время раскопок в центре обнаружили захоронение средневекового рыцаря, вероятно, Тевтонского ордена.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Археологические раскопки в историческом центре между улицами Чопова, Сукеннича и Гродская продолжаются с 2023 года. В XIV веке там находился замок рыцарей Тевтонского ордена.

Несколько дней назад команда археологов обнаружила два надгробия из известняка и песчаника, а между ними – захоронение в деревянном гробу.

На известняковом надгробии длиной около 150 см изображен силуэт рыцаря в кольчуге, с мечом и щитом. По внешним признакам могила датируется XIII–XIV веками и похожа на захоронение военачальника.

Adam Warżawa / PAP

На следующей неделе плиту планируют поднять и исследовать захоронение под ней, которое, скорее всего, сохранилось.

В прошлом году на раскопках обнаружили фрагменты деревянной церкви 1140 года.

В Кракове в прошлом году обнаружили уникальную коллекцию старинных монет, которые могли откопать "черные археологи".

В начале 2025 года во французском Бордо нашли девять саркофагов возрастом более 1000 лет.