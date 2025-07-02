У Грузії позбавили мандатів депутатів від партії експрем’єра Гахарії

Парламент Грузії позбавив мандатів 12 депутатів партії експрем’єра Георгія Гахарії, які бойкотували роботу законодавчого органу, та тимчасово позбавив партію фінансування.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Грузинський парламент ухвалив постанову про дострокове припинення повноважень дванадцяти депутатів партії "За Грузію" експрем’єра Гахарії на підставі того, що вони були відсутні на засіданнях.

Крім того, партію на пів року залишили без державного фінансування.

Згідно із законодавством, тепер парламент має затвердити депутатами наступних 12 осіб з партійного списку політсили.

Партія Гахарії після суперечливих виборів 2024 року бойкотувала роботу парламенту, як і вся опозиція, проте її депутати офіційно не відмовлялися від мандатів та не відкликали список.

Також цього тижня керівна партія Грузії ініціювала посилення покарання для учасників протестів у разі повторних затримань.

Крім того, лідера опозиційної партії "Ахалі" Ніку Гварамію засудили до 8 місяців ув'язнення за невиконання вимоги парламентської тимчасової слідчої комісії.



