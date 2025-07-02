В Грузии лишили мандатов депутатов от партии экс-премьера Гахарии

Парламент Грузии лишил мандатов 12 депутатов партии экс-премьера Георгия Гахарии, которые бойкотировали работу законодательного органа, и временно лишил партию финансирования.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Грузинский парламент принял постановление о досрочном прекращении полномочий двенадцати депутатов партии "За Грузию" экс-премьера Гахарии на основании того, что они отсутствовали на заседаниях.

Кроме того, партию на полгода оставили без государственного финансирования.

Согласно законодательству, теперь парламент должен утвердить депутатами следующих 12 человек из партийного списка политсилы.

Партия Гахарии после противоречивых выборов 2024 года бойкотировала работу парламента, как и вся оппозиция, однако ее депутаты официально не отказывались от мандатов и не отзывали список.

Также на этой неделе правящая партия Грузии инициировала усиление наказания для участников протестов в случае повторных задержаний.

Кроме того, лидера оппозиционной партии "Ахали" Нику Гварамию приговорили к 8 месяцам заключения за невыполнение требования парламентской временной следственной комиссии.