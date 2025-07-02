Президентка Косова намагається переконати партії розблокувати роботу парламенту

Президентка Косова Вйоса Османі в середу почала зустрічі з представниками політичних партій, аби переконати їх розблокувати роботу парламенту, який не функціонує повноцінно вже понад два місяці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Османі зустрілась із очільниками низки парламентських партій Косова, зокрема виконувачем обовʼязків премʼєра Альбіном Курті, чий рух "Самовизначення" має парламентську більшість, але не абсолютну.

Курті після зустрічі пообіцяв докласти всіх зусиль для успішного розблокування роботи Асамблеї Косова, щоб прокласти шлях до формування постійного уряду. Він відмовився розкривати подробиці зустрічі.

Про зустріч із президенткою Косова також заявили лідери двох найбільших опозиційних партій – Демократичної партії Косова та Демократичної ліги Косова, які виступають проти призначення Курті премʼєром.

Установча сесія Асамблеї Косова збиралась уже 40 разів, але депутати досі не можуть призначити спікера та його заступників, аби завершити її і розблокувати роботу.

Минулого тижня Конституційний суд Косова зобов'язав депутатів сформувати Асамблею протягом 30 днів, але рішення поки що не вплинуло на ситуацію, бо різні партії тлумачать його по-різному.

Президентка Косова має повноваження розпустити парламент і призначити дострокові вибори, але поки утримується від такого кроку, побоюючись ще більшої політичної кризи.

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