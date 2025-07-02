Президент Косово пытается убедить партии разблокировать работу парламента

Президент Косово Вйоса Османи в среду начала встречи с представителями политических партий, чтобы убедить их разблокировать работу парламента, который не функционирует полноценно уже более двух месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба "Радио Свобода".

Османи встретилась с лидерами ряда парламентских партий Косово, в частности с исполняющим обязанности премьера Альбином Курти, чей движение "Самоопределение" имеет парламентское большинство, но не абсолютное.

Курты после встречи пообещал приложить все усилия для успешного разблокирования работы Ассамблеи Косово, чтобы проложить путь к формированию постоянного правительства. Он отказался раскрывать подробности встречи.

О встрече с президентом Косово также заявили лидеры двух крупнейших оппозиционных партий – Демократической партии Косово и Демократической лиги Косово, которые выступают против назначения Курти премьером.

Учредительная сессия Ассамблеи Косово собиралась уже 40 раз, но депутаты до сих пор не могут назначить спикера и его заместителей, чтобы завершить ее и разблокировать работу.

На прошлой неделе Конституционный суд Косова обязал депутатов сформировать Ассамблею в течение 30 дней, но решение пока не повлияло на ситуацию, поскольку разные партии толкуют его по-разному.

Президент Косова имеет полномочия распустить парламент и назначить досрочные выборы, но пока воздерживается от такого шага, опасаясь еще большего политического кризиса.

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