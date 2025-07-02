Мерца критикують через слова про прапор ЛГБТ+

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц опинився під вогнем критики, коли виступив проти вивішування прапорів ЛГБТ+ у Бундестазі, аби не перетворювати його на "циркове шатро".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Напередодні Мерц демонстративно підтримав позицію голови Бундестагу Юлії Кльокнер, яка категорично відмовилась вивішувати прапор ЛГБТ+ на будівлі парламенту.

Як висловився канцлер Німеччини, "Бундестаг – це ж не циркове шатро", де можна вивішувати будь-які прапори.

"Ми говоримо про німецький парламент, і в німецькому парламенті не вивішують щодня будь-які прапори, а лише національний прапор Німеччини та прапор Європи", – наголосив він.

Слова Мерца розкритикувала низка опозиційних німецьких політиків. Приміром, представник фракції "Зелених" у парламенті Себастіан Вальтер порівняв його з Дональдом Трампом.

"ХДС демонструє застаріле уявлення про суспільство, яке принижує квір-людей, перетворюючи їх на клоунів, фріків та екзотичних істот", – сказав він.

Навіть однопартійка Мерца Ліза Кнак сказала, що вважає його формулювання про циркове шатро "дуже невдалим, особливо в нинішній напруженій дискусії з наростанням насильства на ґрунті ненависті".

Водночас вона підкреслила, що канцлер Німеччини має рацію, коли йдеться про допустимість вивішування прапора ЛГБТ+ у Бундестазі.

Нагадаємо, нещодавно адміністративний суд Берліна відхилив скаргу батьківської пари на прапор ЛГБТ+, вивішений у школі, де їхня донька відвідує гуртки.

Минулого тижня в низці міст Німеччини пройшли "Марші рівності" за участі сотень і тисяч людей.