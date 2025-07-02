Мерца критикуют за слова о флаге ЛГБТ+

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался под огнем критики, когда выступил против вывешивания флагов ЛГБТ+ в Бундестаге, чтобы не превращать его в "цирковое шатро".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Накануне Мерц демонстративно поддержал позицию председателя Бундестага Юлии Кёкнер, которая категорически отказалась вывешивать флаг ЛГБТ+ на здании парламента.

Как выразился канцлер Германии, "Бундестаг – это же не цирковое шатро", где можно вывешивать любые флаги.

"Мы говорим о немецком парламенте, и в немецком парламенте не вывешивают каждый день какие-то флаги, а только национальный флаг Германии и флаг Европы", – подчеркнул он.

Слова Мерца раскритиковала ряд оппозиционных немецких политиков. Например, представитель фракции "Зеленых" в парламенте Себастьян Вальтер сравнил его с Дональдом Трампом.

"ХДС демонстрирует устаревшее представление об обществе, которое унижает квир-людей, превращая их в клоунов, фриков и экзотических существ", – сказал он.

Даже Лиза Кнак из партии Мерца сказала, что считает его формулировку о цирковом шатре "очень неудачной, особенно в нынешней напряженной дискуссии с нарастанием насилия на почве ненависти".

В то же время она подчеркнула, что канцлер Германии прав, когда речь идет о допустимости вывешивания флага ЛГБТ+ в Бундестаге.

Напомним, недавно административный суд Берлина отклонил жалобу родительской пары на флаг ЛГБТ+, вывешенный в школе, где их дочь посещает кружки.

На прошлой неделе в ряде городов Германии прошли "Марши равенства" с участием сотен и тысяч людей.