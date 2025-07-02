У ЄС сподіваються "якнайшвидше" завершити скринінг всіх кластерів для Молдови

Молдова вже завершила скринінг чотирьох з шести кластерів під час перемовин про вступ до Європейського Союзу, і у ЄС розраховують, що скринінг двох кластерів, що залишилися, буде завершений якнайшвидше.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності розповів високопосадовець ЄС, причетний до процесів.

У ЄС розраховують якомога швидше завершити скринінг останніх двох кластерів законодавства Молдови на відповідність законодавству Євросоюзу.

"Оцінка Єврокомісії полягає в тому, що Молдова виконала необхідну роботу для відкриття першого кластера. Це означає, що вони готові відкрити перший кластер. Паралельно ми також працюємо над процедурою скринінгу. Двосторонній скринінг уже завершено для чотирьох кластерів", – повідомив топ-посадовець Євросоюзу.

За його словами, наразі скринінг залишилося провести щодо двох кластерів.

"Робота триває, і мета – якнайшвидше завершити двосторонній скринінг кластерів чотири та п’ять", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Він наголосив, що щодо наступних кроків, таких як відкриття перемовних кластерів, "рішення наразі належить державам-членам ЄС".

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що Молдова завершила скринінг трьох тематичних кластерів з шести наявних під час перемовин про вступ до Європейського Союзу: кластер 1 "Засадничі питання" ("Основи"), кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 6 "Зовнішні відносини", – а до початку літа має завершити скринінг кластера 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток".

В рамках перемовин про вступ до Європейського Союзу Україна вже завершила скринінг трьох перемовних кластерів: кластер 1 "Основи", кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 6 "Зовнішні відносини".

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна вже зараз готова відкривати три кластери, а до кінця року зробить усе необхідне, аби відкрити усі шість.